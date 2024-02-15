Гладков: пять человек погибли при ударе по Белгороду

«В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка 5 автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», — написал губернатор в Telegram-канале.
По информации Минобороны, что около 12:30 атака велась с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Системой ПВО были уничтожены четырнадцать реактивных снарядов.
В результате атаки повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором расположены магазин «Магнит» и аптека. Также осколки упали на стадионе возле школы № 42. Местные паблики также публикуют фотографии выбитых стекол в жилых домах и пострадавших машин.
30 декабря прошлого года центр Белгорода также был обстрелян ВСУ из РСЗО Vampire. Тогда погибли 25 человек, более 100 получили ранения.