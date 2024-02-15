В Челябинске ликвидировали два наркопритона в жилых домах

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, наркопритоны устроили в собственном жилье жители Челябинска, 34-летние мужчина и женщина. О неблагополучных квартирах узнали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области.
В областном полицейском Главке рассказали, что оба челябинца ранее уже попадали в поле зрения силовиков из-за наркозависимости. Более того, выяснилось, что женщина употребляла наркотики при своем маленьком ребенке.
Полицейские составили семь административных протоколов на посетителей наркопритонов. Кроме того, возбуждены уголовные дела. Из квартир изъяты все приспособления для употребления запрещенных веществ.