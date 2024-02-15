В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

На купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Берестовое, Песчаное Харьковской области, Макеевка Луганской народной республики и отразили атаку штурмовой группы 30-й механизированной бригады в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
«Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”, самоходные артиллерийские установки: Caezar французского производства и “Гвоздика”, — сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.
«Потери противника составили до 305 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley производства США, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30», — отметили в министерстве.