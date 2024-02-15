В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.