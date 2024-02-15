Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 атак противника, а также нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 79-й десантно-штурмовой, 24-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Ленинское, Константиновка и Парасковиевка Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства.