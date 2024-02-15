Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 атак противника, а также нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 79-й десантно-штурмовой, 24-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Ленинское, Константиновка и Парасковиевка Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 360 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, 27 автомобилей.
«В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы производства Великобритании FH-70 и L119, а также гаубицы “Мста-Б”, Д-30 и три орудия Д-20», — сообщили в Минобороны.