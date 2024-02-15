Российская ПВО в ДНР сбила украинский истребитель МиГ-29

«Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Волноваха, Еленовка Донецкой Народной Республики, Любимовка, Инженерное, Пологи, Очеретоватое Запорожской области и Великие Копани Херсонской области», — говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили пункт управления 72 механизированной бригады ВСУ, а также живую силу и военную технику противника в 102 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожен 571 украинский военный самолет, 266 вертолетов, 12 485 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15 056 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18 729 единиц специальной военной автомобильной техники.