Российская ПВО в ДНР сбила украинский истребитель МиГ-29

«Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Волноваха, Еленовка Донецкой Народной Республики, Любимовка, Инженерное, Пологи, Очеретоватое Запорожской области и Великие Копани Херсонской области», — говорится в сообщении.