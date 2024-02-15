Что известно об обстреле Белгорода со стороны ВСУ

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
Обстрел со стороны ВСУ
В 12:21 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о том, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.
По информации Минобороны, российские средства противовоздушной обороны в ходе обстрела со стороны ВСУ уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над территорией Белгородской области.
В результате обстрела 5 человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 пострадали, в их числе 5 детей, сообщил Гладков.
После обстрела госпитализировали 15 человек, среди них двое детей, уточнили в приемном отделении городской больницы № 2 Белгорода.
В Белгороде повреждены семь частных домовладений, пять многоквартирных домов, пять автомобилей, один магазин, есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. В Белгородском селе Шагаровка повреждены два частных домовладения.
Реакция властей
Оперативные службы работают на месте, проводится подомовой обход, рассказал Гладков.
Глава Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования и заявил о готовности предоставить помощь жителям соседней Белгородской области, где в результате украинского обстрела «много жертв». По его словам, снаряды попали в торговый центр, школьный стадион и дворы.
Предыдущий массированный удар по Белгороду
В Белгороде в результате массированных украинских обстрелов 29 и 30 декабря погибли 25 человек, пострадали более 100. Повреждения получили свыше 40 зданий, в том числе административные и социальные объекты, а также торговые центры.
Российские военные в ответ на массированный обстрел Белгорода нанесли удары по военным объектам на Украине, уничтожив в том числе тех, кто планировал и исполнил атаку на российский город.