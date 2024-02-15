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Что известно об обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем 15 февраля обстреляли гражданские объекты в Белгороде. Российским средствам ПВО удалось перехватить и уничтожить 14 снарядов. В результате удара со стороны ВСУ, по предварительным данным, погибли пять человек, еще 18 пострадали.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Обстрел со стороны ВСУ

В 12:21 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о том, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

По информации Минобороны, российские средства противовоздушной обороны в ходе обстрела со стороны ВСУ уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над территорией Белгородской области.

В результате обстрела 5 человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 пострадали, в их числе 5 детей, сообщил Гладков.

После обстрела госпитализировали 15 человек, среди них двое детей, уточнили в приемном отделении городской больницы № 2 Белгорода.

В Белгороде повреждены семь частных домовладений, пять многоквартирных домов, пять автомобилей, один магазин, есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. В Белгородском селе Шагаровка повреждены два частных домовладения.

Реакция властей

Оперативные службы работают на месте, проводится подомовой обход, рассказал Гладков.

Глава Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования и заявил о готовности предоставить помощь жителям соседней Белгородской области, где в результате украинского обстрела «много жертв». По его словам, снаряды попали в торговый центр, школьный стадион и дворы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ вынесет на рассмотрение СБ ООН очередной теракт ВСУ в Белгороде.

Предыдущий массированный удар по Белгороду

В Белгороде в результате массированных украинских обстрелов 29 и 30 декабря погибли 25 человек, пострадали более 100. Повреждения получили свыше 40 зданий, в том числе административные и социальные объекты, а также торговые центры.

Российские военные в ответ на массированный обстрел Белгорода нанесли удары по военным объектам на Украине, уничтожив в том числе тех, кто планировал и исполнил атаку на российский город.