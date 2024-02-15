Новый очаг птичьего гриппа обнаружен в Ростовской области

Губернатор региона Василий Голубев издал распоряжение о введении карантина в этих и прилегающих населенных пунктах.



Хутора Казачий Ерик, Обуховка, Рогожкино, Дугино, Петровский и станица Елизаветинская определены как угрожаемая зона. К такой же зоне отнесены села Кагальник, Головатовка и Займо-Обрыв, а также хутор Береговой.



Карантин в этих территориях установлен до его отмены.



Напомним, в начале февраля «Ъ-Юг» писал о вспышке птичьего гриппа в Волгодонском районе Ростовской области.



Екатерина Жукова.