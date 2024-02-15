Губернатор региона Василий Голубев издал распоряжение о введении карантина в этих и прилегающих населенных пунктах.
Хутора Казачий Ерик, Обуховка, Рогожкино, Дугино, Петровский и станица Елизаветинская определены как угрожаемая зона. К такой же зоне отнесены села Кагальник, Головатовка и Займо-Обрыв, а также хутор Береговой.
Карантин в этих территориях установлен до его отмены.
Напомним, в начале февраля «Ъ-Юг» писал о вспышке птичьего гриппа в Волгодонском районе Ростовской области.
Екатерина Жукова.
Новый очаг птичьего гриппа обнаружен в Ростовской области
Птичий грипп зафиксирован на территориях Елизаветинского и Кагальницкого сельских поселений Азовского района Ростовской области.
Губернатор региона Василий Голубев издал распоряжение о введении карантина в этих и прилегающих населенных пунктах.