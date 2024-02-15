В Минске задержали продавца запрещенного спортпитания

Подработку в качестве распространителя спортивного питания он нашел через популярный мессенджер. Кураторы, находившиеся за рубежом, отправляли фигуранту посылки с запрещенными анаболиками через водителей такси и маршруток, которые не были осведомлены о содержимом коробок, а он, в свою очередь, за денежное вознаграждение фасовал и отправлял продукцию покупателям по почте.
Выявив преступную схему, сотрудники милиции задержали мужчину, когда тот закупал конверты в почтовом отделении. У него дома обнаружили и изъяли крупную партию опасного спортивного питания. В итоге молодому человеку предъявили обвинение по ч. 2 ст. 333 (незаконные в целях сбыта приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Такая статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Сейчас мужчина заключен под стражу, а правоохранители занимаются установлением всех участников преступной схемы.