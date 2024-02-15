В Минске задержали продавца запрещенного спортпитания

Подработку в качестве распространителя спортивного питания он нашел через популярный мессенджер. Кураторы, находившиеся за рубежом, отправляли фигуранту посылки с запрещенными анаболиками через водителей такси и маршруток, которые не были осведомлены о содержимом коробок, а он, в свою очередь, за денежное вознаграждение фасовал и отправлял продукцию покупателям по почте.