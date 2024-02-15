Люди ночевали в машинах на М-4 «Дон» из-за пробки в Ростовской области

В Ростовской области сотни машин с людьми остались на ночь на федеральной трассе М-4 «Дон». На это пожаловались водители в социальных сетях. Причиной затора называется ремонт трассы.
Сложности в движении начались вечером в среду, 14 февраля, на участке, который проходит в южную сторону через Красносулинский и Октябрьский сельский район.
«Возможные пути объезда: через Красный Сулин и Шахты», — объяснили в региональном Управлении ГИБДД. Однако вскоре пробка скопилась и на объезд.
По состоянию на 14:30 пробка составляет около 20 километров. О проблемах с трассой говорил даже донской губернатор Василий Голубев.