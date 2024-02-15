В МЧС показали последствия пожара в Полюстрово, от которого спасали взрослых и детей

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, сигнал о пожаре на улице Буренина, 1, поступил на пульт дежурного за полчаса до полудня 15 февраля. Горела трёхкомнатная квартира на пятом этаже девятиэтажки. Из неё успели спасти 48-летнюю женщину.