В МЧС показали последствия пожара в Полюстрово, от которого спасали взрослых и детей

Двоих детей и 13 взрослых эвакуировали из-за пожара в Красногвардейском районе Петербурга. В МЧС показали, как пострадала квартира, хозяйку которой спасали из огня.
Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, сигнал о пожаре на улице Буренина, 1, поступил на пульт дежурного за полчаса до полудня 15 февраля. Горела трёхкомнатная квартира на пятом этаже девятиэтажки. Из неё успели спасти 48-летнюю женщину.
«Она отправлена в больницу», — уточнили в ГУ МЧС по Петербургу.
Ещё 15 человек эвакуировали с верхних этажей, в их числе двое малолетних детей.
К полудню квартиру потушили силами 15 пожарных. Обгорели 22 квадратных метра обстановки — коридор и одна из комнат. Причину возгорания устанавливают дознаватели.