Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане

«Как только я пополнил свой счет, они подключили меня к своему серверу, и мы начали заниматься. Если сказать по-простому — добычей криптовалюты. Каждый день мне от этой деятельности падали определенные дивиденды. Все шло прекрасно, но в один день мне пришло сообщение, что я могу одновременно заработать сразу 60 тысяч долларов, но было такое условие, что необходимо перевести на их счет 30 тысяч долларов. Я загорелся идеей, и начал занимать деньги у всех своих знакомых и друзей. Как только эта сумма была собрана, я перевел им все средства. И как только я это сделал, они заблокировали мой счет. Я запаниковал, начал им звонить, и они мне сказали, чтобы разблокировать счет, нужно перевести еще 10 тысяч долларов. И тут я понял, что окончательно потерял все деньги».