Крымский бизнесмен клал в консервы сельдь вместо сайры и заработал на этом 260 млн рублей

В Крыму предприятие заработало 260 млн рублей на торговле немаркированными рыбными консервами, уголовное дело направили в суд. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
С 2017 по март 2023 года руководитель фирмы организовал производство и хранение рыбных консервов, которые якобы были сделаны из сайры. Для того, чтобы снизить расходы и увеличить прибыль, использовалось более дешевое сырье.
— Информация о подлинном составе продукции на упаковку умышленно не наносилась, — рассказала Волк.
По ее словам, этот фальсификат продавался в торговых сетях не только Крыма, но и других российских регионов. Доход от такого бизнеса превысил 260 млн рублей. Экспертиза показала, что на самом деле в консервах находилась сельдь. Из оборота в трех регионах изъяли 30 тысяч единиц продукции. Ее общая стоимостью составила 2,5 млн рублей.
Уголовное дело направили в суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде.