Крымский бизнесмен клал в консервы сельдь вместо сайры и заработал на этом 260 млн рублей

По ее словам, этот фальсификат продавался в торговых сетях не только Крыма, но и других российских регионов. Доход от такого бизнеса превысил 260 млн рублей. Экспертиза показала, что на самом деле в консервах находилась сельдь. Из оборота в трех регионах изъяли 30 тысяч единиц продукции. Ее общая стоимостью составила 2,5 млн рублей.