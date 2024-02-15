«Только пожизненное!»: Ялтинцы требуют более сурового наказания для убийц Сергея Сухова

Ялта взбудоражена приговором Верховного суда, вынесенным убийцам 34-летнего Сергея Сухова. Местные жители считают наказание слишком мягким, несогласие с вердиктом высказала и прокуратура.
Жестокая расправа над уроженцем Гаспры, напомним, произошла в сентябре 2022 года. Молодого мужчину Сергея Сухова сначала избили возле «Автокафе», потом запихнули в багажник и увезли в неизвестном направлении. Под утро его выгрузили у больницы с множественными ножевыми ранениями, где он скончался.
Убийство вызвало широкий общественный резонанс и привело к народному сходу под стенами ялтинского МВД. Узнав, что полиция отпустила одного из подозреваемых, почти полторы сотни человек вышли на стихийный митинг с требованием объективного расследования.
На скамье подсудимых оказались командир взвода Алупкинской роты специального назначения КРОО «СВ СПНО РК» Кирилл Гонтаренко (бизнесмен, награжденный знаком отличия от Ялтинского горсовета за образцовое выполнение долга) и уроженец Донецкой области Владимир Кикавец (по некоторой информации, объявленный в розыск на родине за убийство).
РЕШЕНИЕ СУДА.
12 февраля суд вынес им приговор — одному из них дали 3,5 года лишения свободы, второму −13 лет строго режима.
— Они признаны виновными по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), кроме того один из подсудимых — ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), — говорится в решении Верховного суда.
Кроме того, суд удовлетворил иск матери Сергея Сухова о компенсации морального вреда. Один из убийц должен выплатить женщине 2,5 миллиона рублей.
ПОЗИЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ.
Накануне приговор обжаловала прокуратура. С самого начала гособвинение настаивало на применении в отношении подсудимых более жесткой статьи УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), которая предполагает максимальный срок в виде 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
— Не согласившись с вынесенным приговором, государственный обвинитель внес апелляционное представление, которое будет рассмотрено Третьим апелляционным судом общей юрисдикции, — говорится в сообщении прокуратуры РК.
НЕСОГЛАСИЕ БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ.
Несогласие с решением суда стали высказывать и рядовые ялтинцы в социальных сетях. По мнению жителей города и друзей убитого, наказание для убийц Сергея Сухова, должно было быть более жестким.
— Справедливо было дать обоим пожизненный срок! Таких мразей не должно быть на планете земля. Все друзья и знакомые придерживаются только такого мнения! — рассказал КП-Крым один из друзей убитого ялтинца Валерий.
Разделила обеспокоенность местных жителей и глава администрации Ялты.
— Благодарю прокуратуру за обжалование приговора! Каждый участник этого зверского преступления должен понести заслуженное наказание, — написала Янина Павленко у себя в Telegram.
Напомним, расследование резонансного убийства находилось на личном контроле главы Следкома РФ Александра Бастрыкина.