«Только пожизненное!»: Ялтинцы требуют более сурового наказания для убийц Сергея Сухова

Жестокая расправа над уроженцем Гаспры, напомним, произошла в сентябре 2022 года. Молодого мужчину Сергея Сухова сначала избили возле «Автокафе», потом запихнули в багажник и увезли в неизвестном направлении. Под утро его выгрузили у больницы с множественными ножевыми ранениями, где он скончался.