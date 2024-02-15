Вольская, Московское шоссе, Ново-Садовая: 28 мест в Самаре, где чаще всего происходят ДТП

Стали известны перекрестки и участки дорог в Самаре, в которых в 2023 году произошло наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом «КП-Самара» рассказал государственный инспектор дорожного надзора майор полиции Евгений Петрищев.
— У нас есть электронная база данных, куда заносятся все дорожно-транспортные происшествия. На основе анализа этих данных по итогам календарного года выявляются места концентрации ДТП. Это перекрестки или участки улиц, на которых в течение года произошло три и более ДТП одного вида либо пять и более ДТП разных видов. По итогам 2023 года выявлено 28 таких мест, — сообщил Евгений Петрищев.
В распоряжении «КП-Самара» оказался список таких опасных мест, на которых за прошедший год произошло больше всего дорожно-транспортных происшествий.
Самые опасные улицы и перекрестки Самары за 2023 год.
Наиболее опасные перекрестки:
— улица Ново-Садовая с улицами Академика Платонова и Аминева;
— Московское шоссе с улицами Димитрова, Жигулевской, Революционной;
— улица Маломосковская с проспектом Масленникова;
— проспект Ленина с улицей Первомайской;
— улица Скляренко с улицей Панова;
— улица Мичурина с улицей Владимирской;
— улица Молодогвардейская со Студенческим переулком;
— улица Льва Толстого с улицей Братьев Коростелевых;
— улица Гагарина с улицами Советской Армии и Революционной;
— улица Булкина с улицей Антонова-Овсеенко;
— улица Революционная с улицей Мориса Тореза;
— улица Вольская с улицами Ново-Вокзальной, Воронежской, Краснодонской, проспектом Кирова;
— улица Товарная с улицей Магистральной.
— Южное шоссе с Уральским шоссе;
— улица Уральская с улицей Утевской;
— улица Калининградская с улицей 40 лет Пионерии.
Наиболее опасные участки улично-дорожной сети:
— улица Дыбенко от улицы Запорожской до улицы Черногорской;
— улица Аэродромная в районе дома № 70 (остановка транспорта «Энтузиастов»);
— проспект Кирова в районе Кировского рынка и площади Кирова;
— улица Стара-Загоры от остановки «Кинотеатр “Шипка” до остановки “10-й микрорайон”.
Таким образом, улица Вольская выглядит печальным «рекордсменом» — на ней места концентрации ДТП расположились сразу на четырех перекрестках подряд (за исключением пересечения с улицей Калинина).
Повторилось меньше половины.
По результатам этого мониторинга составляется план мероприятий, направленных на уменьшение количества ДТП. Это могут быть изменение работы светофорных секций (отдельно работающие «левая стрелка» или пешеходная фаза), установка или перенос светофора, «лежачие полицейские» или «венские платформы», дополнительная полоса для съезда, заездные «карманы», перенос остановки общественного транспорта, создание посадочных площадок, установление ограждений
— Есть, конечно, участки с большой интенсивностью движения, которые попадают в этот список из года в год, хотя все возможные мероприятия проводятся. Так, из 28 мест концентрации ДТП за 2023 год 12 были и в списке за 2022-й. Тем не менее каждый год примерно половину или две трети очагов удается ликвидировать, — рассказал «КП-Самара» инспектор Евгений Петрищев.
В частности, по итогам 2022 года был устранен очаг напряженности на пересечении проспекта Кирова и улицы Мирной — там сделали заездные карманы и перенесли светофор. На улице 22-го партсъезда между улицами Победы и Физкультурной построили посадочную площадку, установили пешеходные ограждения, и в список за 2023 год этот участок уже не попал. Аналогичные мероприятия привели к снижению ДТП и возле рынка «Норд», хотя до этого там в течение пяти лет подряд регулярно сбивали пешеходов, в основном пенсионеров. Установка светофора помогла ликвидировать очаг ДТП на улице Мира в Крутых Ключах.
План мероприятий на 2024 год в настоящее время находится на утверждении в городской администрации.