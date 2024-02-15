Вольская, Московское шоссе, Ново-Садовая: 28 мест в Самаре, где чаще всего происходят ДТП

В частности, по итогам 2022 года был устранен очаг напряженности на пересечении проспекта Кирова и улицы Мирной — там сделали заездные карманы и перенесли светофор. На улице 22-го партсъезда между улицами Победы и Физкультурной построили посадочную площадку, установили пешеходные ограждения, и в список за 2023 год этот участок уже не попал. Аналогичные мероприятия привели к снижению ДТП и возле рынка «Норд», хотя до этого там в течение пяти лет подряд регулярно сбивали пешеходов, в основном пенсионеров. Установка светофора помогла ликвидировать очаг ДТП на улице Мира в Крутых Ключах.