Убийце матери пятерых детей на Урале вынесли суровый приговор

36-летняя многодетная мать пропала 22 декабря 2022 года. Волонтеры и полицейские 18 дней прочесывали леса и окрестности, пока ее не нашли в ельнике по дороге в Реж. Изуродованное тело лежало под снегом.
«ПРЕДСКАЗАЛА СВОЮ ГИБЕЛЬ».
Любовь и Александр Белюшины были в браке 15 лет и воспитывали пятерых детей — четверых общих и старшего сына Любови от первого мужа. Супруги развелись осенью 2022 года. Незадолго до этого Александр увидел любовную переписку супруги с другим мужчиной и так сильно ударил ее, что она упала с лестницы и попала в больницу. После этого женщина подала на развод. Однако бывшие супруги продолжали жить в своем доме в селе Коптелово.
Накануне гибели Любовь объявила экс-супругу, что собирается забрать детей и переехать в Реж, где у нее живет отец и новый бойфренд. 22 декабря 2022 года она собиралась присмотреть там новое жилье, а Александр предложил ее подвести. Вечером мужчина обратился в полицию и сообщил, что его супруга перестала выходить на связь. Свою вину мужчина отрицал до последнего и завялял, что с Любой могли расправиться ее коллеги. И только в ночь на 11 января на детекторе джи сознался, что задушил супругу из ревности и спрятал тело в ельнике, засыпав снегом.
— По дороге в Реж между супругами произошла крупная ссора. Они вышли из машины. Мужчина нанес женщине удар рукой, отчего потерпевшая упала на землю. Через некоторое время она поднялась и направилась пешком по автодороге в сторону города Реж, но обвиняемый догнал и задушил потерпевшую руками, — рассказывали ранее в СУ СК России по Свердловской области.
Уральца заключили под стражу 12 января. Ему предъявили обвинение по ст. 105 УК РФ «Убийство».
— Накануне его задержания жена стала «приходить» к нему во сне, отчего он стал сильно страдать, что в дальнейшем, возможно, и подвигло его дать признательные показания, чтобы облегчить душу, — добавил глава пресс-службы Свердловской полиции Валерий Горелых.
Напомним, незадолго до своей гибели многодетная мать писала младшей сестре, что у нее нехорошее предчувствие. В переписке Любовь не называла имен, но родственница погибшей пояснила «КП-Екатеринбург», что Любовь имела в виду бывшего мужа: «Тот сказал, через два дня что-то случится и никто не поможет. Если со мной что-то случится, он виноват», — написала многодетная мать сестре 20 декабря.
Расследование громкого убийство завершилось 8 июня, и материалы дела были переданы в суд. Судебное следствие завершилось только14 февраля. Прокуратура запросила для обвиняемого наказание в виде 12 лет лишения свободы. 15 февраля Алапаевский районный суд вынес Александру Белюшину приговор.
Суд Свердловской области приговорил Александра Белюшина к 9 годам 6 месяцем колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
После ареста Александра четверых несовершеннолетних детей Белюшиных забрали органы опеки. Спустя три месяца их смогла забрать бабушка. Для этого она окончила курсы приемных родителей.
Отметим, мать и сестра обвиняемого не верят в то, что Александр мог совершить убийство. Они думают, что его заставили сознаться в страшном преступлении. Родственники даже ездили на шоу к Андрею Малахову, чтобы отстоять свою точку зрения.