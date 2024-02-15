Убийце матери пятерых детей на Урале вынесли суровый приговор

Накануне гибели Любовь объявила экс-супругу, что собирается забрать детей и переехать в Реж, где у нее живет отец и новый бойфренд. 22 декабря 2022 года она собиралась присмотреть там новое жилье, а Александр предложил ее подвести. Вечером мужчина обратился в полицию и сообщил, что его супруга перестала выходить на связь. Свою вину мужчина отрицал до последнего и завялял, что с Любой могли расправиться ее коллеги. И только в ночь на 11 января на детекторе джи сознался, что задушил супругу из ревности и спрятал тело в ельнике, засыпав снегом.