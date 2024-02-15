Сразу двух школьников снес лихач в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска водитель 1960 года рождения за рулем УАЗ наехал сразу на двух детей. Они шли по регулируемому пешеходному переходу.
«В 13:15 водитель, управляя автомобилем УАЗ, двигался по улице Жуковского и на регулируемом перекрестке при повороте направо на улицу Д. Донского напротив дома 49, совершил наезд на двоих пешеходов, которые переходили проезжую часть слева направо по регулируемому пешеходному переходу», — сообщает ГИБДД.
Уточняется, что мальчик 2016 года рождения и девочка 2014 года рождения попали с различными травмами в больницу. Причину наезда на детей сейчас выясняют дорожные правоохранители.
Ранее мы писали, что сибиряк попал в смертельное ДТП с грузовиком под Новосибирском. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречку.