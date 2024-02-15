Генпрокуратура раскрыла подробности убийства детей в Орше

Вечером в среду, 14 февраля, тела четверых детей в возрасте от года до восьми лет обнаружила социальный педагог и сообщила об этом в милицию.
Представитель Генпрокуратуры рассказал, что дети воспитывались в многодетной неполной семье. У них были разные отцы. Ранее в отношении семьи трижды проводились социальные расследования. Последняя проверка прошла в январе. По ее итогам все дети были признаны находящимися в социально опасном положении.
В прокуратуре отметили, что родители «не удовлетворяли основные жизненные потребности детей, не выполняли рекомендации медицинских работников».
Кроме того, в доме систематически отсутствовала еда, а отцы детей «вели аморальный образ жизни» и жили отдельно. Один из них ранее был направлен в ЛТП.
«Помимо обстоятельств преступления будет дана принципиальная правовая оценка действиям всех компетентных служб в части защиты прав и законных интересов детей в данной семье», — подчеркнул начальник управления Генпрокуратуры.