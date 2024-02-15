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Генпрокуратура раскрыла подробности убийства детей в Орше

На телах убитых детей были обнаружены следы удушения. По подозрению в убийстве несовершеннолетних задержана их 36-летняя мать, сообщил начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси Валерий Толкачев.
Источник: Смартпресс

Вечером в среду, 14 февраля, тела четверых детей в возрасте от года до восьми лет обнаружила социальный педагог и сообщила об этом в милицию.

Представитель Генпрокуратуры рассказал, что дети воспитывались в многодетной неполной семье. У них были разные отцы. Ранее в отношении семьи трижды проводились социальные расследования. Последняя проверка прошла в январе. По ее итогам все дети были признаны находящимися в социально опасном положении.

В прокуратуре отметили, что родители «не удовлетворяли основные жизненные потребности детей, не выполняли рекомендации медицинских работников».

Кроме того, в доме систематически отсутствовала еда, а отцы детей «вели аморальный образ жизни» и жили отдельно. Один из них ранее был направлен в ЛТП.

«Помимо обстоятельств преступления будет дана принципиальная правовая оценка действиям всех компетентных служб в части защиты прав и законных интересов детей в данной семье», — подчеркнул начальник управления Генпрокуратуры.