Генпрокуратура раскрыла подробности убийства детей в Орше

В прокуратуре отметили, что родители «не удовлетворяли основные жизненные потребности детей, не выполняли рекомендации медицинских работников».



Кроме того, в доме систематически отсутствовала еда, а отцы детей «вели аморальный образ жизни» и жили отдельно. Один из них ранее был направлен в ЛТП.