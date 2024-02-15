Минздрав: шесть человек погибли при ударе по Белгороду

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов уточнил число погибших и пострадавших при ударе по Белгороду. По его словам, в результате обстрела торгового центра погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Еще 17 получили ранения. Среди них — четверо детей.