Минздрав: шесть человек погибли при ударе по Белгороду

По словам Алексея Кузнецова, сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Специально были организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями Минздрава России. Кроме того, по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в Белгород направлена бригада специалистов федеральных центров.
Удар по Белгороду был нанесен примерно в 12:30. По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины атаковали город реактивной системой залпового огня RM-70 Vampire. Над территорией Белгородской области были уничтожены 14 реактивных снарядов.
Значительные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, пять многоэтажек, пять частных домов, три хозяйственных объекта, 25 автомобилей.