Суд отправил нижегородца в СИЗО из-за репостов экстремистских сообщений

Как писал «Ъ-Приволжье», Михаил Шарыгин был задержан 13 февраля,. По данным правоохранительных органов, он является одним из участников «Штабов Навального», которые признаны в России экстремистской организацией и запрещены. Он, якобы, репостил в интернете сообщения запрещенной организации и призывал нижегородцев вступать в ее ряды. В отношении нижегородца возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ.



Ранее он уже был осужден по обвинению в пропаганде терроризма и оштрафован на 400 тыс. руб.



Андрей Репин.