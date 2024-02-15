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Тело обнаружили на месте пожара в Павлодаре

15 февраля в 12.48 часов поступил вызов о пожаре в предположительно заброшенном частном доме в городе Павлодар, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Источник: МЧС РФ

Произошло частичное обрушение кровли на площади 15 кв.м. Общая площадь пожара 30 кв. м.

— На месте пожара обнаружено тело. Причина пожара устанавливается. Пожар ликвидирован в 14:44. На месте работали 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

говорится в сообщении.
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