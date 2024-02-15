На Урале завели дело после того, как мужчине шесть часов не вызывали скорую

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев — РИА Новости. После истории о водителе с инсультом и инспекторах ГИБДД Свердловской области, которые шесть часов не вызывали ему скорую, СК завел уголовное дело о халатности, фигурантов в нем пока нет, сообщил РИА Новости юрист Сергей Тетерин, представляющий интересы семьи потерпевшего.
Ранее управление ГИБДД Свердловской области информировало о проверке обстоятельств инцидента, когда инспекторы долгое время не вызывали скорую попавшему в ДТП 46-летнему дальнобойщику, у которого случился инсульт. Авария с грузовым транспортом случилась 5 января на трассе Екатеринбург — Тюмень, по данным управления, сами участники ДТП «не высказывали жалоб на здоровье», а что у дальнобойщика имеются признаки инсульта, полицейским сообщил его работодатель, впоследствии прибывший на место аварии. Водителя госпитализировали, врачи диагностировали у него геморрагический инсульт.
«Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (“Халатность; неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей”), но оно возбуждено в отношении неустановленных лиц, что само по себе вызывает недоумение. Получается, что есть сотрудники ГИБДД, которые совершили то-то и то-то, что образует признаки состава преступления, но кто эти лица, им (следователям — ред.) до сих пор неизвестны», — сказал Тетерин.
Делу дана неверная квалификация, оно должно расследоваться по 125-й статье УК РФ («Оставление в опасности»), сотрудники ГИБДД не виноваты, что у водителя случился инсульт, но из-за того, что ему вовремя не была вызвана скорая помощь, он подвергся смертельной опасности, ведь он мог замерзнуть на 20-градусном морозе в холодной кабине, объясняет собеседник.
«Ему шесть часов не вызывали скорую, он шесть часов находился опасности. Если дело было бы возбуждено по статье 125 УК РФ, то у него есть судебная перспектива с вынесением обвинительного приговора, а по 293-й статье такой перспективы нет. Есть основание полагать, что так как ситуация резонансная, то отказать в возбуждении уголовного дела СК не может — этого не поймет общественность, но когда интерес к этой истории угаснет, то дело могут и закрыть», — считает юрист.
По его данным, сотрудники ГИБДД не были уволены или отстранены от службы. Сам водитель, ранее находившийся в реанимации, выписан с улучшениями домой. «Он передвигается, разговаривает. Единственное, есть проблемы с кратковременной памятью», — добавил Тетерин.
На просьбу РИА Новости прокомментировать данную тему в пресс-службе регионального управления ГИБДД подчеркнули: «Это компетенция СК. Дело не на сотрудников (ГИБДД) завели, а на неограниченный круг лиц». Вопрос, чем закончилась служебная проверка по инциденту, управление оставило без ответа. В СК воздержались от комментариев.
«Водитель не смог ничего объяснить прибывшим на место аварии сотрудникам ГИБДД, так как, хоть и находился в сознании, ни на что не реагировал. Однако скорую ему вызвали не сразу, поэтому медики прибыли на место ДТП лишь через несколько часов», — следует из релиза, опубликованного Свердловской ОКБ № 1, где проходил лечение пострадавший водитель фуры.
Благодаря слаженным действиям врачей мужчину удалось спасти, а геморрагический инсульт относится к опасным патологиям с высокой вероятностью летального исхода; у пациента положительная динамика, он быстро восстанавливается, сообщали в медучреждении.