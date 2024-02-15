На Урале завели дело после того, как мужчине шесть часов не вызывали скорую

«Ему шесть часов не вызывали скорую, он шесть часов находился опасности. Если дело было бы возбуждено по статье 125 УК РФ, то у него есть судебная перспектива с вынесением обвинительного приговора, а по 293-й статье такой перспективы нет. Есть основание полагать, что так как ситуация резонансная, то отказать в возбуждении уголовного дела СК не может — этого не поймет общественность, но когда интерес к этой истории угаснет, то дело могут и закрыть», — считает юрист.