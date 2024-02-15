Вынесен приговор руководителям экстремистской BYPOL

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Минский городской суд вынес приговор в отношении руководителей организации BYPOL, признанной Верховным судом страны террористической структурой, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.
Дело рассматривалось в рамках специального производства, поскольку в настоящее время все обвиняемые находятся за границей.
«Приговором судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда обвиняемые Александр Азаров, Владимир Жигарь, Матвей Купрейчик, Игорь Лобан, Андрей Остапович и Олег Талерчик признаны виновными в совершении ряда преступлений против государства и иных преступлений экстремистской направленности».
Там также напомнили, что они обвинялись по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе действиях, совершенных с целью захвата власти неконституционным путем, а также направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц.
При этом Азаров также был признан виновным в измене государству, организации теракта и умышленного повреждения устройств объектов железной дороги. Остальные — и в других преступлениях экстремистской направленности.
В результате суд назначил:
- Азарову — 25 лет лишения свободы (штраф 400 тысяч рублей).
- Купрейчику — 12 лет (220 тысяч рублей).
- Жигарю и Лобану — по 12 лет (200 тысяч рублей).
- Талерчику — 12 лет (40 тысяч рублей).
- Остаповичу — 11 лет (200 тысяч рублей).
Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован.
Напомним, в деле было более 60 томов. В материалах говорилось, что отдельные участники BYPOL разработали «Мобилизационный план “Перамога”, создали и руководили такими структурами, как “Переходный Кабинет” и “Паспалітае Рушэньне”, которые в Беларуси признаны экстремистскими.