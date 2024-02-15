Вынесен приговор руководителям экстремистской BYPOL

Там также напомнили, что они обвинялись по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе действиях, совершенных с целью захвата власти неконституционным путем, а также направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц.