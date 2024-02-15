Минчанин украл у спящего мужчины сумку с 12 тысячами долларов и поехал в сауну

Житель Минска украл у спящего на газоне мужчины сумку, в которой было 12 тысяч долларов, и поехал в сауну. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Фрунзенского района.
Сообщается, что фигурант распивал со знакомым спиртное. Затем они вместе пошли на автозаправку в переулке Масюковщина за добавкой. Уже на обратном пути один из собутыльников отошел к кустам справить нужду и заметил спящего на газоне мужчину. Рядом с ним была сумка. Фигурант ее открыл и нашел пачку долларов, туалетную воду, паспорт. Сумку с деньгами он забрал себе.
Обменяв 300 долларов, собутыльники на такси поехали в сауну и вызвали туда девушек легкого поведения. Позже часть денег фигурант дал знакомому многодетному отцу, а на остальные кутил. Денег на «красивую» жизнь фигуранту хватило на неделю.
Сообщается, что в сумке находилось 12 тысяч долларов. Потерпевший намеревался их потратить на покупку автомобиля, но сделка не состоялась, а он, перебрав по этому поводу водки, не смог уйти домой и уснул на газоне.
Во время обыска, который был проведен у задержанного минчанина, нашли украденную сумку. Вину в преступлениях он признал частично, сказав, что украл не более 5 тысяч долларов. Кроме того, фигурант отрицал сам факт хищения.
По словам помощника прокурора Фрунзенского района Ульяны Тишкевич, суд дал минчанину 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, ему назначили штраф в 100 базовых величин, или 4000 рублей (по состоянию на 15 февраля 2024 года). Также он должен возместить потерпевшему причиненный преступлением имущественный вред.
Тем временем Генпрокуратура озвучила подробности смерти четверых детей от 1 до 8 лет в Орше: «Имелись признаки удушения».