Минчанин украл у спящего мужчины сумку с 12 тысячами долларов и поехал в сауну

Сообщается, что фигурант распивал со знакомым спиртное. Затем они вместе пошли на автозаправку в переулке Масюковщина за добавкой. Уже на обратном пути один из собутыльников отошел к кустам справить нужду и заметил спящего на газоне мужчину. Рядом с ним была сумка. Фигурант ее открыл и нашел пачку долларов, туалетную воду, паспорт. Сумку с деньгами он забрал себе.