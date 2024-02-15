Суд заочно арестовал актера Панина*

«Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы избран заочный ареста в отношении Панина Алексея Вячеславовича, обвиняемого по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма)», — сказали в суде.
Двухмесячный арест будет отсчитываться от дня его экстрадиции или фактического задержания на территории России.
В конце мая 2023 года МВД России объявило Панина в розыск. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, в отношении него открыто уголовное дело за оправдание терроризма после поста о взрыве на Крымском мосту.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.