В Абайской области троих лжеполицейских задержали настоящие

Polisia.kz пишет, что жителя Жарминского района на улице остановили неизвестные люди, которые представились полицейскими. Они попросили его предоставить удостоверение личности. Сфотографировав документы и биометрические данные потерпевшего, молодые люди ушли.
«Они ввели в заблуждение мужчину и обманом завладели его персональными данными, после чего сняли с его счета 925 тысяч тенге. Когда с его счета были списаны деньги, мужчина понял, что столкнулся с лжеполицейскими и обратился в полицию», — говорится в тексте сообщения.
По «горячим следам» оперативники определили подозреваемых и задержали их. Лжеполицейскими оказались трое жителей СКО. В настоящее время они взяты под стражу. Проводится следствие. Устанавливается их причастность к возможным аналогичным преступлениям.