В Абайской области троих лжеполицейских задержали настоящие

«Они ввели в заблуждение мужчину и обманом завладели его персональными данными, после чего сняли с его счета 925 тысяч тенге. Когда с его счета были списаны деньги, мужчина понял, что столкнулся с лжеполицейскими и обратился в полицию», — говорится в тексте сообщения.