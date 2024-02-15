При ударе ВСУ по Белгороду в 128 квартирах выбиты окна

Гладков опубликовал уточненную информацию по разрушениям после атаки ВСУ.
«В городе Белгороде в 128 квартирах 10 многоквартирных домов выбиты окна, различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля. Также повреждены 4 магазина, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий», — написал Гладков.
По его словам, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Дубовое — пострадали четыре частных домовладения, три многоквартирных дома и шесть автомобилей, в селе Репное — одно частное домовладение и три автомобиля, в поселке Разумное — один многоквартирный дом, в селе Шагаровка — три частных домовладения и один автомобиль, в микрорайоне Таврово-1 — один частный дом.
Подомовой обход территорий продолжается, отметил Гладков.
По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей.