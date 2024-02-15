При ударе ВСУ по Белгороду в 128 квартирах выбиты окна

По его словам, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Дубовое — пострадали четыре частных домовладения, три многоквартирных дома и шесть автомобилей, в селе Репное — одно частное домовладение и три автомобиля, в поселке Разумное — один многоквартирный дом, в селе Шагаровка — три частных домовладения и один автомобиль, в микрорайоне Таврово-1 — один частный дом.