Житель Ферганы до смерти избил женщину-фермера, которая хотела вырубить деревья на его бывшей территории

По данным УВД Ферганской области, инцидент произошел 14 февраля в фермерском хозяйстве «Шоирахон С». Мужчина поссорился и оказал сопротивление владелице земельного участка, на котором она хотела вырубить деревья. Обвиняемый заявил, что тополя, растущие на этой земле, принадлежат ему.
Во время конфликта бывший владелец земли ударил женщину несколько раз камнем по голове. Несмотря на своевременную госпитализацию, пострадавшая скончалась от полученных травм.
Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Сурхандарьинской области мужчина нанес шесть ножевых ранений своей невестке, медикам удалось спасти женщину.