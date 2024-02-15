Житель Ферганы до смерти избил женщину-фермера, которая хотела вырубить деревья на его бывшей территории

По данным УВД Ферганской области, инцидент произошел 14 февраля в фермерском хозяйстве «Шоирахон С». Мужчина поссорился и оказал сопротивление владелице земельного участка, на котором она хотела вырубить деревья. Обвиняемый заявил, что тополя, растущие на этой земле, принадлежат ему.