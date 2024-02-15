В Пермском крае произошло столкновение грузового поезда и грузовика

В Пермском крае на переезде Щучье Озеро около 17:00 15 февраля произошло ЧП. Прямо на железнодорожных путях заглох большегрузный автомобиль. В это время к закрытому для движения транспорта переезду приближался состав грузового поезда.
По информации Центрального МСУТ СК России, машинист поезда начал экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение с большегрузом. Локомотив смял прицеп автомобиля и только после этого остановился. К счастью, удар не пришелся на кабину грузовика.
В настоящее время, Межрегиональное следственное управление СК РФ выясняет причины и обстоятельства происшествия. «Комсомолка» следит за развитием событий.
В конце января этого года на станции Щучье Озеро произошло еще одно ЧП, проводник пассажирского поезда за 50 км до станции назначения посреди ночи высадила пассажиров.