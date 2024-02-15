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В горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет экстренно обратился к жителям страны в связи с ухудшением погоды. 16—22 февраля в горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 93% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: Podrobno.uz

Узгидромет сообщает, что 16—22 февраля в связи с ожидаемыми осадками и изменением температуры воздуха в горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность.

Лавинная опасность:

  • по Ташкентской области: в Бостанлыкском, Паркентском и Ахангаранском районах (Чаткальская горная система);
  • по Самаркандской области: в Нурабадском, Кошрабатском, Самаркандском и Ургутском районах;
  • по Джизакской области: в Бахмальском и Зааминском районах;
  • по Кашкадарьинской области: в Дехканабадском, Китабском, Камашинском и Шахрисабзском районах;
  • по Сурхандарьинской области: в Байсунском, Кумкурганском, Сарыасийском и Узунском районах;
  • по Наманганской области: в Папском районе.

По данным Узгидромета, с пятницы, 16 февраля, ожидаются дожди с переходом в снег.

К 18—19 февраля температура воздуха по территории страны понизится ночью от −3 до −8 градусов, днём — от 0 до −3 градусов.

По северу 17—19 февраля ожидается понижение температуры ночью от −13 до −16 градусов, днём — от −5 до −8 градусов.