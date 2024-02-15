Глава администрации Ростова выразил соболезнования после трагедии в Белгороде

— Белгород снова подвергся жестокой террористической атаке. В результате обстрела со стороны Украины из систем залпового огня погибли ни в чем неповинные мирные жители, в том числе ребенок, есть раненые. Эта наша общая трагедия и боль. От имени ростовчан и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в сообщении.