«Поставили на колени, избивали ногами, снимали на видео». В Ратомке подростки избивали 14-летнюю школьницу, снимая все на видео

В агрогородке Ратомка Минского района подростки ставили на колени, избивали ногами и руками 14-летнюю школьницу, снимая все на видео. Подробности рассказал агентству «Минск-Новости» официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.
В сообщении сказано, что в октябре 2023 года 37-летней жительнице Ратомки прислали видео из социальных сетей, на котором было запечатлено, как подростки избивают ее дочь. После увиденного женщина обратилась в милицию. Установлено, что 8 октября 2023 года 15-летняя учащаяся колледжа собрала компанию из семи подростков в возрасте от 13 по 17 лет для того, чтобы разобраться со своей обидчицей.
С ее слов, школьница не только оскорбляла подростков и их матерей, но также была замечена в хищении личных вещей. Подростки пошли к дому, где жила школьница, однако мать их не впустила. Поговорив с дочерью, она все же отпустила ее на улицу, не подозревая, что произойдет.
По словам представителя СК, одних извинений было мало. Подростки затащили школьницу на заброшенный участок, поставили ее на колени и начали избивать руками и ногами. Все это снимали на мобильный телефон. Говорится, что школьница боялась рассказать о случившемся близким, так как ей пригрозили дальнейшим избиением в случае обращения в милицию.
Установлено, что все участники конфликта являются учащимися разных колледжей из школ. Пострадавшая знала только двоих из них, с которыми ранее дружила. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса — злостное хулиганство, совершенное группой лиц.
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