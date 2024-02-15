«Поставили на колени, избивали ногами, снимали на видео». В Ратомке подростки избивали 14-летнюю школьницу, снимая все на видео

В сообщении сказано, что в октябре 2023 года 37-летней жительнице Ратомки прислали видео из социальных сетей, на котором было запечатлено, как подростки избивают ее дочь. После увиденного женщина обратилась в милицию. Установлено, что 8 октября 2023 года 15-летняя учащаяся колледжа собрала компанию из семи подростков в возрасте от 13 по 17 лет для того, чтобы разобраться со своей обидчицей.