Число пострадавших при ударе по Белгороду возросло до 20 человек

Удар по Белгороду был нанесен примерно в 12:30. По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины атаковали город реактивной системой залпового огня RM-70 Vampire. Над территорией Белгородской области были уничтожены 14 реактивных снарядов. Значительные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова. Повреждены пять многоэтажек, пять частных домов, три хозяйственных объекта, 25 автомобилей.