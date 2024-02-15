Число пострадавших при ударе по Белгороду возросло до 20 человек

В федеральные медицинские организации Минздрава России в Москву будут отправлены в том числе двое детей. Решение принято по итогам телемедицинских консультаций, передает «Интерфакс» слова Кузнецова. Всего среди пострадавших четверо детей.
16 раненых госпитализированы в состоянии разной степени тяжести. Четырем пострадавшим помощь оказана амбулаторно. По словам Кузнецова, помощь раненым находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Удар по Белгороду был нанесен примерно в 12:30. По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины атаковали город реактивной системой залпового огня RM-70 Vampire. Над территорией Белгородской области были уничтожены 14 реактивных снарядов. Значительные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова. Повреждены пять многоэтажек, пять частных домов, три хозяйственных объекта, 25 автомобилей.
Леонид Уварчев