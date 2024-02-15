Жительница Костаная винит медиков в смерти двухлетнего сына

«Он уже начал весь синеть, задыхаться, тогда вызвали реаниматолога. Его сразу забрали в реанимацию. Со слов реаниматолога, он уже был в крайне тяжёлом состоянии. В реанимации он пролежал два часа и в полтретьего дня скончался. Я считаю, что виновата дежурный врач, она ни разу не осмотрела ребёнка, даже не приходила».