Жительница Ивьевского района истязала полуторагодовалого сына: суд назначил пять лет лишения свободы

14 сентября 2023 года мальчику стало плохо, он потерял сознание. По словам обвиняемой, она нашла его на полу в неестественной позе бледным, решила, что он подавился игрушкой. С ее слов, ребенок не дышал, поэтому она начала трясти его, хлопала по щекам, делала искусственное дыхание, шлепала по спине. Ребенок задышал. Так как мать поняла, что у мальчика поднялась температура, она дала ему лекарство. Женщина решила, что повышение температуры вызвано тем, что у ребенка резались зубы, и добавила, что раньше подобную реакцию на зубы наблюдала в июне.