Жительница Ивьевского района истязала полуторагодовалого сына: суд назначил пять лет лишения свободы

Обвиняемая — жительница Ивьевского района 1981 года рождения. Установлено, что женщина с июля по сентябрь 2023 года истязала своего полуторагодовалого сына. Так, она фиксировала обувь ребенка шурупами к полу и заставляла стоять в ней, подвергала избиению, лишала сна, принуждала бодрствовать. Также, согласно материалам дела, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно подвергла сына избиению, а именно нанесла ему не менее 16 ударов руками по различным частям головы и тела, чем причинила телесные повреждения, которые в совокупности имеют признаки менее тяжких телесных повреждений.
14 сентября 2023 года мальчику стало плохо, он потерял сознание. По словам обвиняемой, она нашла его на полу в неестественной позе бледным, решила, что он подавился игрушкой. С ее слов, ребенок не дышал, поэтому она начала трясти его, хлопала по щекам, делала искусственное дыхание, шлепала по спине. Ребенок задышал. Так как мать поняла, что у мальчика поднялась температура, она дала ему лекарство. Женщина решила, что повышение температуры вызвано тем, что у ребенка резались зубы, и добавила, что раньше подобную реакцию на зубы наблюдала в июне.
После этого она пошла к соседям, чтобы попросить положить деньги на телефон, чтобы связаться с мужем. Скорую помощь она не просила вызвать. Вернувшись домой, женщина нашла сына без дыхания. Она попыталась привести его в чувство. Обнаружив, что в горле ребенка скопилась мокрота, предприняла попытку освободить пути с помощью дозатора для лекарств. После, по словам фигурантки, она снова дала лекарство сыну и позвонила мужу, и лишь после этого вызвала бригаду скорой помощи. Ребенок был госпитализирован и позднее скончался.
Женщина лишена родительских прав в отношении семерых детей. Она была в браке, после проживала с сожителем, от которого были рождены двое детей, в том числе и умерший мальчик.
Вину женщина не признала. Женщине было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 154, ч.2 ст. 149 УК.
Суд Ивьевского района постановил приговор. Фигурантке назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет со штрафом 150 базовых величин с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.