До 92 выросло количество закрытых дорог в Казахстане

В области Абай закрыты три участка протяжённостью 323 километра.
В Акмолинской области — сразу 27 участков (2 201 километр).
Актюбинская область — 4 участка (694 километра).
Алматинская область — участок длиной 84 километра.
Атырауская область — участок в девять километров.
ВКО — три участка (280 километров).
Жамбылская область — участок протяжённостью 450 километров.
Область Жетысу — участок в 100 километров.
ЗКО — один участок (133 километра).
Карагандинская область — восемь участков (1 118 километров).
Костанайская область — 11 участков (1 591 километр).
Кызылординская область — участок протяжённостью 815 километров.
СКО — 15 участков (1 924 километров).
Туркестанская область — два участка (283 километра).
Улытауская область — три участка (543 километра).
На республиканских трассах заняты 670 единиц техники и 1 479 рабочих..