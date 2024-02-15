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До 92 выросло количество закрытых дорог в Казахстане

92 участка республиканских трасс закрыты из-за непогоды в Казахстане. Ограничения введены в 16 регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.
Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 43% 760 мм рт. ст. +10°

В области Абай закрыты три участка протяжённостью 323 километра.

В Акмолинской области — сразу 27 участков (2 201 километр).

Актюбинская область — 4 участка (694 километра).

Алматинская область — участок длиной 84 километра.

Атырауская область — участок в девять километров.

ВКО — три участка (280 километров).

Жамбылская область — участок протяжённостью 450 километров.

Область Жетысу — участок в 100 километров.

ЗКО — один участок (133 километра).

Карагандинская область — восемь участков (1 118 километров).

Костанайская область — 11 участков (1 591 километр).

Кызылординская область — участок протяжённостью 815 километров.

СКО — 15 участков (1 924 километров).

Туркестанская область — два участка (283 километра).

Улытауская область — три участка (543 километра).

На республиканских трассах заняты 670 единиц техники и 1 479 рабочих..