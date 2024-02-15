Легковушка сбила 9-летнюю девочку на улице Петра Глебки в Минске

Авария случилась 14 февраля. Сидевший за рулем автомобиля Lada 20-летний водитель ехал по ул. Петра Глебки и наехал на 9-летнюю девочку. Уточняется, что пешеход переходила дорогу по нерегулируемому переходу с матерью.
В результате девочку для обследования госпитализировали.
«При подъезде к пешеходному переходу водителям следует проявлять предельную внимательность и двигаться с такой скоростью, которая при необходимости позволила бы уступить дорогу уязвимым участникам дорожного движения. В свою очередь пешеходы перед началом пересечения проезжей части по пешеходному переходу обязаны убедиться, что выход на проезжую часть дороги безопасен», — напомнили в ГАИ.