«Вода как стояла, так и стоит»: режим ЧС объявили в Атырау из-за паводков

«Объявили чрезвычайное положение, установили эти иглофильтры. Но зачем они нужны, народу не объяснили. А вода как стояла, так и стоит. Уменьшения мы не видим. А если у нас завтра дом опустится, трещины пойдут, кто виноват будет? Кто нам поможет это все восстановить?» — рассказала местная жительница Ырысты Сахарбайкызы.