Эвакуатор с автомобилем сделал сальто на улице Красина

В Красногвардейском районе водитель эвакуатора не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась на улице Красина. С нее упал автомобиль, лобовое стекло которого разбилось, сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербурга» социальной сети «ВКонтакте».
При этом пользователи отметили, что это не первая серьезная авария там. ДТП на участке трассы в Северной столице происходят регулярно. По их словам, за утро там пострадала еще и легковушка.
— В этом месте сплошной лед после аварии на водопроводе. Каждый день там аварии, — пишет местная жительница в комментариях к публикации группы.
Ранее в городе на Неве из-за сильной метели произошли более 20 аварий. Так, каршеринг перевернулся на Будапештской улице. В это же время на Дальневосточном проспекте прямо перед мостом столкнулись четыре машины, что привело к сильным пробкам.