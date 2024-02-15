Число погибших при ударе по Белгороду выросло до семи

Гладков уточнил, что двух взрослых и двух детей на поезде перевезут на лечение в Москву. По его словам, у восьмилетнего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, у семилетней девочки — проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра. У двух взрослых — травмы конечностей.