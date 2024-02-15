Число погибших при ударе по Белгороду выросло до семи

«В результате обстрела семь человек, в том числе один ребенок погибли. 18 человек, в числе которых четверо детей, получили ранения. Четверым из них помощь оказана амбулаторно, 14 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести», — сообщила пресс-служба Минздрава (цитата по ТАСС).
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что седьмой жертвой удара стала 80-летняя Людмила Александровна. Глава региона выразил соболезнования родным и близким женщины.
Гладков уточнил, что двух взрослых и двух детей на поезде перевезут на лечение в Москву. По его словам, у восьмилетнего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, у семилетней девочки — проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра. У двух взрослых — травмы конечностей.
Удар по Белгороду был нанесен примерно в 12:30. Минобороны России сообщало, что ВСУ атаковали город реактивной системой залпового огня RM-70 Vampire. Над территорией области уничтожены 14 снарядов. Значительные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, пять многоэтажек, пять частных домов, три хозяйственных объекта, а также 25 автомобилей.