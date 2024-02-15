Хуситы нанесли ракетный удар по британскому судну в Аденском заливе

«Военно-морские силы Йемена провели в Аденском заливе операцию против британского судна Lycavitos, которое было напрямую поражено противокорабельными ракетами», — сказал Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.
Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о нападении на неназванное судно в 85 морских милях к югу от йеменского порта Аден. По данным сервиса Marine Traffic, балкер Lycavitos следует под флагом Барбадоса из японского порта Мидзусима в Суэцкий канал. Последний раз судно передавало данные о своем местоположении 8 февраля, тогда оно находилось у побережья Шри-Ланки.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.
В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти сформировали международную коалицию и начали операцию Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. 12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам хуситов в ряде городов Йемена. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.