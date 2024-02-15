Милиция Беларуси нашла украинский след в фейках о скулшутинге

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Оперативники брестской милиции установили, что информация из соцсетей о готовящейся атаке на школы в Бресте не соответствует действительности, сообщает УВД Брестского облисполкома.
«Выяснилось, что источник информации и ее следы ведут в Украину. Личность пользователя, распространившего ложную информацию, также была установлена».
Правоохранители напомнили, что похожая информация о якобы готовящихся атаках на школы Солигорска, Гродно, Гомеля и Могилева ранее тоже распространялась в соцсетях.
«Проведенный анализ показал, что ложная информация о предполагаемой атаке на школы была специально подготовлена и распространена с целью запугать граждан в предвыборный период. Это является частью широкой кампании дезинформации и провокаций, направленных на нарушение общественной стабильности и доверия к власти».
Так также напомнили, что пропаганда насилия и жестокости наказуема по закону. Заведомо ложное сообщение об опасности может обернуться сроком в колонии до пяти лет.
Милиция призывает не поддаваться панике, не распространять фейки и не подписываться на деструктивные Telegram-каналы.