Милиция Беларуси нашла украинский след в фейках о скулшутинге

«Проведенный анализ показал, что ложная информация о предполагаемой атаке на школы была специально подготовлена и распространена с целью запугать граждан в предвыборный период. Это является частью широкой кампании дезинформации и провокаций, направленных на нарушение общественной стабильности и доверия к власти».