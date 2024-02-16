В НСО поймали пытавшегося вывезти за границу РФ яды иностранца

По данным УМВД России по Новосибирской области, сотрудники пограничного управления пресекли незаконное перемещение через государственную границу РФ сильнодействующего вещества. Его нашли у иностранного гражданина — 42-летнего водителя грузовика.
Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Покушение на контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения». Мужчину арестовали.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске трех мигрантов приговорили к девяти годам колонии за наркотики.