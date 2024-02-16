Под Калининградом 23 школьника отравились токсичным веществом

«Следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства отравления школьников. 15 февраля… в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что из школы в поселке Большаково Славского района в детскую областную больницу госпитализировано шестеро школьников с признаками воздействия неустановленного токсического вещества… Медицинская помощь, по имеющимся сведениям, оказана 23 учащимся, шестеро из них (ученики пятого и восьмого классов) госпитализированы в лечебное учреждение. Данные уточняются», — говорится в сообщении.