Под Калининградом 23 школьника отравились токсичным веществом

КАЛИНИНГРАД, 15 фев — РИА Новости. В поселке Большаково Славского района Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным токсичным веществом, следователи выясняют обстоятельства отравления детей, сообщает пресс-служба регионального СК.
По предварительным данным, утром после школьной линейки от учащихся начали поступать жалобы на ухудшение самочувствия.
«Следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства отравления школьников. 15 февраля… в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что из школы в поселке Большаково Славского района в детскую областную больницу госпитализировано шестеро школьников с признаками воздействия неустановленного токсического вещества… Медицинская помощь, по имеющимся сведениям, оказана 23 учащимся, шестеро из них (ученики пятого и восьмого классов) госпитализированы в лечебное учреждение. Данные уточняются», — говорится в сообщении.
По данному факту следователями Советского межрайонного следственного отдела СУСК России по Калининградской области организована процессуальная проверка.
«В настоящее время следователями регионального управления Следственного комитета с участием специалистов управления Роспотребнадзора по Калининградской области производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, изъята необходимая документация, выполняется ряд проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.