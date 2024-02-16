В Новосибирске полицейского из банды рэкетиров отправили под домашний арест

Правоохранитель отправится под домашний арест как минимум до 13 апреля.
Старшему оперуполномоченному ОУР отдела полиции № 6 «Октябрьский» Кочурину вменяют обвинение в покушении на взятку и превышении должностных полномочий.
По данным следствия, полисмен вместе со своим знакомым Ходжаназаром Адбуллаевым вымогал с принименением насилия около 3 млн рублей у торговца Умарова Шарафджона. Пострадавший написал заявление в ФСБ.
Напомним, накануне Абудллаева суд отправил в СИЗО. В декабре были задержаны его подельники, которые тоже находятся под арестом. Полицейскому в плане меры пресечения повезло больше.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что мэрия Новосибирска провела рейд по ярмаркам на Хилокской.