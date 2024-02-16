Мать погибшей при атаке ВСУ на Белгород девочки выжила

Как отметили в учреждении, отец погибшего ребенка является студентом медколледжа. Он получает второе образование. «Двое детей. Это младшая девочка. Жена с ней гуляла. Жена жива», — указали в пресс-службе.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по российскому городу днем в четверг, 15 февраля. По последним данным, погибли семь человек. Еще 20 жителей города получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей.
Минобороны России сообщило о 14 сбитых ракетах Vampire над городом. МИД России назвал обстрел Белгорода преступлением против мирных жителей.