Более 100 иностранцев эвакуировали с трасс в Акмолинской области

15 февраля в 23:25 с автодороги «Екатеринбург-Алматы» в пункт обогрева эвакуирован 71 пассажир. Граждане Таджикистана доставлены в пункт обогрева. В медицинской помощи они не нуждались.
На место происшествия выезжали сотрудники отдела чрезвычайных ситуаций города Атбасар — старший инженер Диас Нурпейсов, старший дознаватель Адиль Аманжолов и сотрудники акимата.
Также вечером 15 февраля на трассе «Жаксы-Есиль-Бузылык» из технически неисправного рейсового автобуса «Астана-Челябинск» эвакуированы 64 человек, из них 17 детей.
«Граждане Узбекистана эвакуированы в пункт обогрева общеобразовательной школы № 1 посёлка Жаксы. В медицинской помощи не нуждались. На спасательные работы выезжали спасатели Жаксынского района Аяз Макашев и Сайлаубек Кажымуратов», — отмечается в сообщении ДЧС Акмолинской области.
В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Спасатели просят водителей и пассажиров не выезжать в дальнюю дорогу.