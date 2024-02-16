В Новосибирске тренер по борьбе дал в ухо юному спортсмену

В новосибирском спортклубе «Зодиак» тренер по греко-римской борьбе ударил в ухо 18-летнего спортсмена. Подробности сообщает Infopro54.
Инцидент произошел во время открытых соревнований. Стоящего в спарринге Григория тренер начал унижать и выгонять из зала. После обмена нецензурными оскорблениями мужчина пустил в ход физическое насилие, его коллегам пришлось вмешаться.
После исключения братьев в ТРЦ «Юпитер» проходили соревнования. На открытый ковер вход свободный, могут участвовать в том числе и спортсмены из других регионов. Костя не захотел упускать возможность побороться с ребятами из других клубов. На соревнования он пришел со старшим братом Григорием.
Во время спарринга Григория заметил тренер и потребовал уйти. Тот попытался возразить, тогда тренер открытой ладонью залепил юноше в ухо. Братья ушли домой, а вечером Григорию стало плохо. У него диагностировали сотрясение.
Тренер в разговоре с журналистами заявил, что по определению не может кого-либо бить, поскольку работает с детьми.
Мальчиков уже пригласили тренироваться в другие клубы города. Сейчас они выбирают нового наставника.