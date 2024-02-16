В Новосибирске тренер по борьбе дал в ухо юному спортсмену

Инцидент произошел во время открытых соревнований. Стоящего в спарринге Григория тренер начал унижать и выгонять из зала. После обмена нецензурными оскорблениями мужчина пустил в ход физическое насилие, его коллегам пришлось вмешаться.

Конфликт начался неделей ранее. На одной из тренировок 11-летний Дементий случайно травмировал соперника. К тренеру обратился отец пострадавшего мальчика. В итоге в случившемся обвинили Дементия и объявили об исключении из клуба не только его, но и его брата Костю, который стал чемпионом России и выиграл золотую медаль на серьезных соревнованиях.