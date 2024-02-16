Взяли с поличным: в Приморье закладчика наркотиков поймали на месте преступления

В Спасске-Дальнем полицейские «за руку» поймали закладчика наркотиков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Спасского ОМВД получили оперативную информацию, что 38-летний местный житель причастен к распространению «дури».
Они установили наблюдение за подозреваемым и на одной из улиц города заметили, что мужчина что-то прячет в укромных местах. Его задержали и досмотрели в присутствии понятых.
Следователям задержанный рассказал, что с ним в мессенджере связался незнакомец, который предложил «работу» — делать по городу «закладки» с наркотиками. Мужчина согласился на это, нашел по присланной инструкции спрятанный сверток с отравой и начал распространять ее.
На закладчика завели уголовное дело за распространение наркотиков с использованием сети интернет и отправили под стражу. За это преступление ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет со штрафом до полумиллиона рублей.
Сейчас полицейские пытаются найти поставщика запрещенного препарата.