Взяли с поличным: в Приморье закладчика наркотиков поймали на месте преступления

В Спасске-Дальнем полицейские «за руку» поймали закладчика наркотиков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Они установили наблюдение за подозреваемым и на одной из улиц города заметили, что мужчина что-то прячет в укромных местах. Его задержали и досмотрели в присутствии понятых.

В карманах у него нашли семь пакетиков с подозрительным веществом. Также мужчина показал 11 мест, куда он сделал «закладки». А дома у него нашли еще 87 пакетиков с тем же содержимым, подготовленным к распространению. Экспертиза подтвердила, что в них находится наркотик общей массой 28 граммов.