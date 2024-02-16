Рогов: в Запорожье нанесен удар по промышленной площадке завода «Мотор Сич»

В октябре 2022 года суд в Киеве арестовал бывшего главу завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева по делу о коллаборационизме и пособничестве России. По версии СБУ, «Мотор Сич» продавал российской госкорпорации «Ростех» авиадвигатели через компании в Европе, Восточной Азии и на Ближнем Востоке. В «Ростехе» заверили, что с «Мотор Сич» перестали сотрудничать еще в 2014 году.