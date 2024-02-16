В Приморье бесследно исчезла 19-летняя девушка

В Приморье разыскивают девушку, сообщает ИА PrimaMedia. Пропавшая вышла из дома еще неделю назад, но обратно так и не вернулась. ПСО «Примпоиск» опубликовал ориентировку с приметами.
19-летняя Екатерина Меркурьева проживает в Уссурийске. 9 февраля девушка вышла из дома по адресу улица Суворова, и до настоящего времени никакой информации о ней нет.
Была одета в темно-бежевую куртку с капюшоном, вельветовые черные брюки, черные ботинки и бледно-розовую шапку. Рост девушки 170 см, телосложение плотное, волосы темно-русые, глаза светло-голубые.
Волонтеры отмечают, что пропавшая может быть дезориентирована.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении девушки, просят обращаться по телефонам полиции и волонтеров:
8 914 721 22 32, 8 902 556 88 02.