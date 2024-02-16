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В Приморье бесследно исчезла 19-летняя девушка

Пропавшая ушла из дома неделю назад и не вернулась.
Источник: Соцсети

В Приморье разыскивают девушку, сообщает ИА PrimaMedia. Пропавшая вышла из дома еще неделю назад, но обратно так и не вернулась. ПСО «Примпоиск» опубликовал ориентировку с приметами.

19-летняя Екатерина Меркурьева проживает в Уссурийске. 9 февраля девушка вышла из дома по адресу улица Суворова, и до настоящего времени никакой информации о ней нет.

Была одета в темно-бежевую куртку с капюшоном, вельветовые черные брюки, черные ботинки и бледно-розовую шапку. Рост девушки 170 см, телосложение плотное, волосы темно-русые, глаза светло-голубые.

Волонтеры отмечают, что пропавшая может быть дезориентирована.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении девушки, просят обращаться по телефонам полиции и волонтеров:

8 (4234) 32−16−26, 102 или 112;

8 914 721 22 32, 8 902 556 88 02.